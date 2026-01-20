|
СГБ: Двое граждан, похищенных цхинвальских режимом, освобождены
20.01.2026 16:48
«13 января текущего года вблизи села Двани муниципалитета Карели, на оккупированной территории, были освобождены двое граждан Грузии, незаконно задержанных ранее. Они находятся на территории, подконтрольной центральным властям», — об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
По информации ведомства, в процессе освобождения незаконно задержанных граждан активно использовались все релевантные инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.
«Исходя из наилучших интересов задержанных, мы сознательно воздерживались от указания их имён и фамилий, а также от раскрытия других деталей, чтобы не мешать процессу.
Практика показывает, что в таких случаях добиться желаемого результата значительно легче.
Центральные власти Грузии и Служба государственной безопасности продолжают активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении СГБ.
