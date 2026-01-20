СГБ: Двое граждан, похищенных цхинвальских режимом, освобождены

«13 января текущего года вблизи села Двани муниципалитета Карели, на оккупированной территории, были освобождены двое граждан Грузии, незаконно задержанных ранее. Они находятся на территории, подконтрольной центральным властям», — об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.



По информации ведомства, в процессе освобождения незаконно задержанных граждан активно использовались все релевантные инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.



«Исходя из наилучших интересов задержанных, мы сознательно воздерживались от указания их имён и фамилий, а также от раскрытия других деталей, чтобы не мешать процессу.



Практика показывает, что в таких случаях добиться желаемого результата значительно легче.



Центральные власти Грузии и Служба государственной безопасности продолжают активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», — говорится в сообщении СГБ.







