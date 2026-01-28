Гражданская активистка Тамар Меаракишвили заявляет о давлении на её родителей, в Ахалгори

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили, выдворенная де-факто властями из Цхинвальского региона, заявляет о давлении на своих родителей, проживающих в Ахалгори. Меаракишвили утверждает, что в их дом пришли неизвестные лица, провели обыск и изъяли телефоны, она уже обратилась за помощью к первому заместителю руководителя Администрации президента России и «куратору Цхинвали в Кремле» Сергею Кириенко.



«Остановите этот беспредел. Всё, что с моими родителями, с моей семьёй случится или произойдёт, прошу винить во всём Алана Эдуардовича Гаглоева. Против меня он стал действовать потому, что я обнародовала коррупционные схемы, которые творят в нашем районе его чиновники. Все мои высказывания и факты основаны на результатах проверок Контрольно-счётной палаты как России, так и Южной Осетии», — заявила Меаракишвили.



Как сообщает «Эхо Кавказа», в доме родителей Меаракишвили искали золото; среди изъятых вещей оказались также старые фотонегативы. Силовиков также интересовало, где работает дочь Меаракишвили, которая в настоящее время находится в Испании.



Ранее активистка заявляла, что местные врачи внезапно проявили интерес к состоянию здоровья её родителей. Бригада скорой помощи осмотрела её мать дома, а отца забрали с улицы и доставили в клинику для обследования.



Напомним, Тамара Меаракишвили была задержана 22 декабря 2025 года по обвинению в «шпионаже в пользу Грузии», а 31 декабря была выдворена на территорию, контролируемую грузинскими властями, несмотря на наличие у неё так называемого гражданства Южной Осетии. Активистка намерена продолжить юридическую борьбу за право вернуться домой.



Источник: SOVA

