В Эргнети состоялось очередное заседание в рамках МПРИ

В муниципалитете Гори, в селе Эргнети, прошло 130-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), на котором были рассмотрены все значимые инциденты, зафиксированные с момента предыдущей встречи в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации.



По информации Службы государственной безопасности, представители СГБ вновь потребовали наказания лица/лиц, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.



«Представители центральной власти сосредоточили основное внимание на вопросе незаконно удерживаемых лиц и потребовали освобождения всех таких лиц.



Также основным предметом обсуждения стал вопрос незаконного ограничения свободы передвижения. Прошло подробное обсуждение режима передвижения на так называемых контрольных пунктах.



Следующее заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты назначено на 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении СГБ.





