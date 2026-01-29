Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Эргнети состоялось очередное заседание в рамках МПРИ


29.01.2026   20:41


В муниципалитете Гори, в селе Эргнети, прошло 130-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ), на котором были рассмотрены все значимые инциденты, зафиксированные с момента предыдущей встречи в оккупированных регионах и вдоль линии оккупации.

По информации Службы государственной безопасности, представители СГБ вновь потребовали наказания лица/лиц, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури.

«Представители центральной власти сосредоточили основное внимание на вопросе незаконно удерживаемых лиц и потребовали освобождения всех таких лиц.

Также основным предметом обсуждения стал вопрос незаконного ограничения свободы передвижения. Прошло подробное обсуждение режима передвижения на так называемых контрольных пунктах.

Следующее заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты назначено на 31 марта 2026 года», — говорится в сообщении СГБ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна