В Цхинвали вновь требуют снятия поста грузинской полиции

29.01.2026





Цхинвальский режим вновь выразил надежду на снятие грузинского полицейского поста, расположенного в районе населённых пунктов Цнелиси и Чорчана.



«Есть надежда, что незаконный пост грузинской полиции будет снят», — сказал глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по итогам встречи в рамках МПРИ, которая прошла в селе Эргнети.



«Сейчас прорывных действий пока нет, но есть определённые надежды на то, что мы сумеем убедить грузинскую сторону, и этот пост будет выведен», — добавил Кочиев.



Он также сообщил, что за последние два месяца не было зафиксировано ни одного полёта беспилотных летательных аппаратов, и выразил надежду, что «этот год станет переломным для переговорного процесса».



«Мы надеемся, что наступивший год будет более положительным и продуктивным. Хочется верить, что небольшие инциденты, которые происходили раньше, сойдут на нет, и вдоль всей границы установится спокойная обстановка», — отметил он.



Заявление Кочиева прокомментировал экс-премьер и бывший глава МВД Грузии Георгий Гахария, которому «Грузинская мечта» предъявила обвинение в связи с установкой полицейского поста в 2019 году по статье о превышении служебных полномочий.



«На сегодняшнем заседании МПРИ власти оккупированного Цхинвали вновь выразили надежду, что пост «Чорчана» — созданный под моим руководством для предотвращения дальнейшей оккупации — будет демонтирован правительством «Грузинской мечты». Пост, расположенный на территории Грузии, защищал нашу землю от незаконного захвата и грузинское население, проживающее в соседней зоне, — от постепенной оккупации. Обвинения, предъявленные мне по делу «Чорчана», являются актом политического преследования и прямой атакой на территориальную целостность и суверенитет Грузии, явно согласованной с Россией и оккупационным режимом», — написал Гахария в соцсети.



В СГБ Грузии, по итогам встречи, заявили, что представители ведомства «еще раз потребовали наказания лица или лиц, причастных к убийству гражданина Грузии Тамаза Гинтури».



«Центральные власти сосредоточили внимание на вопросе незаконно заключённых лиц и потребовали освобождения всех, находящихся в заключении. Также обсуждался вопрос незаконного ограничения свободы передвижения. Прошла подробная дискуссия о режиме передвижения через так называемые переходные пункты», — говорится в заявлении.





