Repsol: компания Solidus не согласовывала с нами сбыт топлива в Абхазии

17.08.2026 11:04





Компания Repsol, которая оперирует на грузинском рынке через сеть автозаправочных станций под брендом Connect, распространила официальное заявление, в котором подтвердила, что именно у них было приобретено топливо, впоследствии поставленное в оккупированную Абхазию. При этом, как говорится в тексте, ООО Solidus, которая и осуществила поставку, не согласовывала с ними детали дальнейшей реализации нефтепродуктов.



В компании заявляют: «Указанная отгрузка осуществлялась в рамках контрактных обязательств, и дополнительных поставок в адрес ООО Solidus мы больше не планируем».



«На фоне сложнейших геополитических вызовов последнего времени компании удается сохранять стабильную цепочку поставок для населения Грузии и предлагать европейское топливо по лучшей цене через принадлежащую ей сеть автозаправочных станций Connect.



Хотим подчеркнуть, что в рамках оптовых и корпоративных продаж компания поставляет нефтепродукты более чем 3000 грузинских предприятий при строгом соблюдении законодательства Грузии и международных норм.



В текущем году бензин у компании приобрело ООО Solidus, которое оплатило стоимость продукции и поэтапно осуществляет ее вывоз. То, где ООО Solidus реализует купленные нефтепродукты, с нами не согласовывается и выходит за рамки нашей ответственности. Дополнительно отмечаем: по имеющейся у нас информации, ООО Solidus получило специальное разрешение на осуществление экономической деятельности на оккупированной территории Грузии, в частности в Автономной Республике Абхазия.



Хотим четко заявить, что ООО Repsol полностью соблюдает законодательство Грузии и международные стандарты. В связи с этим призываем средства массовой информации воздерживаться от распространения непроверенных и недостоверных сведений, которые могут ввести общество в заблуждение», — говорится в заявлении компании.



По словам владельца Solidus Георгия Арвеладзе, в оккупированную Абхазию уже ввезено 400 тонн топлива. В беседе с изданием BM.GE он отметил, что поставки горючего в регион продолжатся до тех пор, пока кризис не будет преодолен и на продукцию сохранится покупательский спрос. При этом взаиморасчеты при торговле топливом производятся в лари.



«Вчера мы дополнительно вывезли еще 100 тонн, на сегодняшний день суммарно поставлено уже 400 тонн… Там несколько иная реальность. Рынок пока еще не настолько структурирован и организован, как здесь… Там работают АЗС частных собственников — примерно так, как это было в Грузии 20 лет назад. У одной семьи три заправки, у другой — четыре, у третьей — пять и так далее. Это подсанкционная зона, и единственной организованной сетью там сейчас является российская «Роснефть».



Все остальное — мелкие заправочные станции, ритейлеры, которые вовсе остались без горючего, поскольку Россия поставляет «Роснефти» сырье малыми партиями — из-за действующих лимитов поставить большие объемы невозможно. Жители Гальского и Очамчирского районов оказались без бензина именно потому, что снабжаются с небольших заправок. Расчеты производились в лари. Они переходят границу, меняют деньги и привозят сумму в национальной валюте», — отметил Арвеладзе.



Напомним, 12 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил, что в оккупированную Абхазию с подконтрольной официальному Тбилиси территории было поставлено топливо. По его словам, это было сделано не правительством, а бизнесом, и в строгом соответствии с положениями закона «Об оккупированных территориях».



Тем не менее, часть оппозиции выразила обеспокоенность, что поставленное в Абхазию топливо на самом деле могло предназначаться для России.





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