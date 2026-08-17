Журналист Коба Партенадзе задержан в административном порядке

17.08.2026 12:25





Журналист Аджарского телевидения и радио Коба Партенадзе задержан, — об этом в социальной сети адвокат пишет Темур Кавшбая. По его словам, Коба Партенадзе переведён в отделение в Зестафони.



«Задержан журналист Аджарского телевидения Коба Партенадзе. Его задержание произошло во 2-м отделении полиции Батумского городского управления. Интересы Кобы будет защищать адвокатское бюро Темура Кавшбая. В настоящее время мы выясняем, на каком основании и по какой причине он был задержан в административном порядке.



В настоящее время он помещён в изолятор временного содержания в Зестафони.



В ближайшее время мы проинформируем общественность о принятом по делу решении и его ходе», — заявил адвокат.



Ранее в Батуми было возбуждено уголовное дело в связи с угрозами и оскорблениями в адрес самого Партенадзе. Позже, 16 августа, журналист сообщил, что вновь подвергся нападению.





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