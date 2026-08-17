МВД Грузии: Коба Партенадзе задержан за оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство

17.08.2026 12:56





По информации Министерства внутренних дел Грузии, журналист Аджарского телевидения и радио Коба Партенадзе задержан за словесное оскорбление сотрудника полици, совершённое в разное время, а также за мелкое хулиганство. Как сообщили «Интерпрессньюс» в ведомстве, 16 августа Коба Партенадзе в отделении полиции оскорбил правоохранителей.



«Коба Партенадзе задержан по статьям 166-й и 173-й Кодекса административных правонарушений по фактам словесного оскорбления сотрудника полиции, совершённого в разное время, а также мелкого хулиганства.



16 августа во время допроса в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, связанному с ним, Коба Партенадзе оскорбил правоохранителей — по данному факту было начато административное производство.



Также в ночное время 17 августа в Батуми журналист громко ругался и нарушал общественный порядок. Правоохранители неоднократно требовали прекратить противоправные действия, однако он не подчинился требованиям полицейских и оскорбил сотрудников полиции», — заявили в ведомстве.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





