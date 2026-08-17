Датунашвили о ввозе топлива в Абхазию: Это помощь нашему врагу и коррупция

17.08.2026 13:58





Продавать вывоз топлива так, будто оно предназначено для потребления нашими братьями и сёстрами - абхазами, — это грязнейший акт», — заявил один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.



По его словам, всё это является частью коррупционной схемы, на которой наживается «вся вертикаль «Грузинской мечты»», а это топливо в обход санкций попадает в Россию.



«Это обычная коррупционная схема, организованная лицами, связанными с семьёй «Грузинской мечты». На этом наживается вся вертикаль «Грузинской мечты». Продавать вывоз топлива так, будто оно предназначено для потребления нашими братьями и сёстрами-абхазами, — это грязнейший акт. Просто призываю вас зайти в открытые информационные источники и посмотреть заявление так называемого министра энергетики, какого-то клоуна, который называет топливо, ввезённое из Грузии, ввезённым альтернативным путём. У него нулевое чувство благодарности, а люди там прямо пишут в комментариях, что видели это топливо в Гагра, у границы на Псоу. Топливо, которое поступает через Ингури, напрямую пересекает Псоу и направляется в Россию.



Это и есть альтернативный путь, и я соглашусь с так называемым министром, с каким-то клоуном, который говорит, что это топливо является альтернативным. Это поставка в Россию в обход санкций, альтернативным путём, продукции, которой ей не хватает. Это помощь нашему врагу и коррупция. А насколько грязным является сочетание помощи врагу с коррупцией, пусть определит наш зритель», — заявил Датунашвили.





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