Каладзе: Любой, кто ограничивается якобы антироссийскими заявлениями – лицемер

17.08.2026 14:10





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оппозиционно настроенные люди, которые сегодня якобы выступают с антироссийскими заявлениями, на самом деле демонстрируют двойные стандарты.



Отвечая на вопрос журналиста о заявлении певца Георгия Ушикишвили, который утверждал, что не принимает российских туристов в своей гостинице, однако журналистский эксперимент телеканала «Хроника» показал обратное, Каха Каладзе назвал это лицемерием.



«Все, кто ограничиваются якобы антироссийскими заявлениями — обычные лицемеры. Вспомните период после войны 2008 года. Мы потеряли территории, героев-военнослужащих и мирных жителей, была уничтожена инфраструктура. Что может быть тяжелее этого? Вы же помните, какие заявления они делали после этого. Они прямо на погранично-пропускном пункте Верхний Ларс встречали россиян, с цветами призывали их въезжать в страну. Именно тогда происходила продажа бизнеса российским государственным компаниям.



В то время их внешние покровители поручали им предпринимать такие шаги. Сегодня указания внешних покровителей изменились, и, соответственно, они распространяют сообщения другого характера. Это обычные двойные стандарты, и каждый действует исходя из собственных интересов», — заявил мэр Тбилиси.







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