Павленишвили: Режим Иванишвили не присоединился к санкциям ЕС в отношении Ирана

17.08.2026 14:00





Как заявил председатель правящего совета «Единого национального движения» Ираклий Павленишвили, Грузия не присоединилась к санкциям, введённым Евросоюзом против Ирана, что наглядно показывает, где сегодня стоит «Грузинская мечта».



Как отметил на сегодняшнем брифинге Павленишвили, речь идёт о санкциях против режима, который финансирует терроризм и является главным врагом США.



«Мы говорим о режиме, который однозначно стоит на стороне стран, входящих в ось зла. На международной арене режим Иванишвили неоднократно принимал решения, которые ясно показывают, на чьей стороне в этом цивилизационном противостоянии находится «Мечта» Иванишвили. Речь идёт о санкциях против режима, который финансирует терроризм, в том числе является главным врагом США в регионе. Исходя из этого, понятно, что означает тот факт, что Грузия не фигурирует ни в одном решении, в том числе в части санкций. К сожалению, уже никого не удивляет, что Грузия не присоединяется к санкционной политике Евросоюза и на протяжении последних лет занимает такую позицию», — заявил Павленишвили.





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