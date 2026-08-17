Посольство Индии в Грузии отметит 80-летие независимости культурными мероприятиями

17.08.2026 13:16





Посольство Индии в Грузии сообщило, что 15 августа в Тбилиси пройдут мероприятия, посвящённые 80-й годовщине независимости Индии. В рамках празднования состоятся официальная церемония, культурные выступления, фотовыставка и фестиваль индийской культуры.



«Официальная церемония начнётся с исполнения индийского гимна «Ванде Матарам», написанного полтора века назад, в 1875 году, Банкимом Чандрой Чаттерджи. Посол Индии Амит Кумар Мишра поднимет национальный флаг Индии и зачитает обращение президента Индии Дроупади Мурму к народу.



После открытия состоятся хореографические и музыкальные выступления грузинских и индийских артистов, в том числе с участием Кристине Капанадзе, Махики Сринивас, представляющей танец катхак, и студенческой группы «Raga Groovy».



Также в сотрудничестве с организацией «Культурное разнообразие для мирного будущего» пройдёт выставка «Индия глазами грузин», на которой 17 фотографов представят снимки, сделанные в Индии. Также будут объявлены победители фотоконкурса. Посол Индии в Грузии Амит Кумар Мишра вручит им специальные подарки — традиционные картины в стиле мадхубани из региона Митхила штата Бихар.



Мадхубани — это традиционная техника живописи, в которой изображаются сюжеты из индийской мифологии и повседневной жизни. Она передаётся из поколения в поколение — от матери к ребёнку.



В завершение мероприятия прозвучит гимн Индии «Джана Гана Мана», написанный Рабиндранатом Тагором в 1911 году.



Публичной частью празднования станет фестиваль «Намасте, Грузия», открытый для широкой публики. Он состоится в тот же день, 15 августа, в 17:00 в парке Мзиури. В рамках фестиваля пройдут выступления с традиционными индийскими танцами в постановке индийских и грузинских хореографов, а также фестиваль индийской кухни в неформальной обстановке», — сообщает Посольство Индии.







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