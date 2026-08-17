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В Батуми на площади Европы снова напали на журналиста Кобу Партенадзе


17.08.2026   12:21


Метеоролог и телеведущий Коба Партенадзе сообщил, что на него вновь напали в Батуми. На этот раз инцидент произошёл на площади Европы.

По словам Кобы, на месте находились сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Это уже не первый подобный случай за последние дни. 10 августа Партенадзе опубликовал видео, на котором мужчина угрожал ему ножевым ранением и использовал оскорбительные и дискриминационные выражения.

По предыдущему делу были задержаны два человека. 12 августа городской суд Батуми отказался отправлять их под арест и назначил каждому залог в размере 7 000 лари. Им также запретили контактировать с Кобой.

Пока неизвестно, связано ли сегодняшнее нападение с предыдущими эпизодами.


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