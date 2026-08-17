Мэрия Батуми приобрела антикварные немецкие часы за 1 300 лари

17.08.2026 12:06





В прошлом месяце мэрия Батуми приобрела у компании Big Ben антикварные настенные часы из дерева стоимостью 1 300 лари.



Покупку провели в рамках упрощённой процедуры закупки. Акт приёма-передачи был подписан 8 июля 2026 года.



Согласно описанию, часы изготовлены в Германии в период с 1890 по 1910 год, то есть им уже более ста лет.



Корпус выполнен из красного дерева, дополнен бронзовыми элементами и эмалированным циферблатом. Высота часов составляет 110 см, ширина — 40 см.



Дизайн выполнен под влиянием стилей неоренессанса и необарокко.





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