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Мэрия Батуми приобрела антикварные немецкие часы за 1 300 лари
17.08.2026 12:06
В прошлом месяце мэрия Батуми приобрела у компании Big Ben антикварные настенные часы из дерева стоимостью 1 300 лари.
Покупку провели в рамках упрощённой процедуры закупки. Акт приёма-передачи был подписан 8 июля 2026 года.
Согласно описанию, часы изготовлены в Германии в период с 1890 по 1910 год, то есть им уже более ста лет.
Корпус выполнен из красного дерева, дополнен бронзовыми элементами и эмалированным циферблатом. Высота часов составляет 110 см, ширина — 40 см.
Дизайн выполнен под влиянием стилей неоренессанса и необарокко.
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