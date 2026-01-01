Более 19% населения Грузии живут на соцпособия

В декабре 2025 года социальную помощь в Грузии получали 708 тыс. человек, что составляет более 19% населения страны. Данные Агентства социального обслуживания Минздрава Грузии приводит bm.ge.



По сравнению с ноябрем число получателей увеличилось на 1,5 тыс. человек. В декабре на выплаты из бюджета потратили более 71 млн лари.



В числе получателей соцпомощи свыше 278 тыс. детей. Из общего числа бенефициаров 244,9 тыс. человек охвачены государственной программой содействия занятости.



Программа, которая позволяла соцнезащищенным получить работу в государственных структурах (охранниками, уборщиками, смотрителями кладбищ и т.д.) с зарплатой в 300 лари и одновременно сохранить льготы, прекратит существование с 2026 года.



В правительстве считают, что в условиях дефицита рабочей силы такой шаг послужит привлечению социально уязвимых на открытый рынок труда.



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что число получателей социальной помощи в Грузии значительно превышает количество граждан, живущих за чертой бедности, и этот показатель требует пересмотра.





