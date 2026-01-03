С 1 января 2026 года зарплата госчиновников Грузии увеличена на 10%

03.01.2026 12:07





С 1 января 2026 года заработная плата государственных чиновников Грузии увеличена на 10%. Рост коснулся около 117 тыс. госслужащих, а на выплаты из бюджета в этом году выделено 3,4 млрд лари.



Размеры зарплат рассчитывают исходя из базы, которая умножается на коэффициент в зависимости от должности. С 1 января базовая ставка выросла с 1480 до 1600 лари в месяц.



Президент, премьер-министр и председатель парламента теперь получают по 16 тыс. лари (около $6 тыс.) в месяц – на 1400 лари больше, чем ранее. Это в 7 раз больше средней зарплаты по стране и в 43 раза выше минимальной пенсии.



Министры будут получать 13,6 лари (более $5 тыс.), их заместители – 12 тыс. лари (около $4,5 тыс.).

Рядовые депутаты парламента – 12,8 тыс. лари (около $4,8 тыс.), главы парламентских фракций – 13,6 лари.

Председатели Верховного и Конституционного судов – 16 тыс. лари (около $6 тыс.), судьи – 13,6 тыс. лари.

Народный защитник будет получать 14,4 тыс. лари (более $5,3 тыс.), рост составил 1260 лари.

Для сравнения, средняя номинальная зарплата по стране за третий квартал 2025 года составила 2271,6 лари, а пенсия по возрасту с 1 января – 370 лари для граждан до 70 лет и 495 лари для пенсионеров старше 70 лет.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





