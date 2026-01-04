Сертификация гидов станет обязательной в 2026 году

04.01.2026 13:38





Закон «О сертификации гидов» вступит в силу с июня 2026 года. В частности, обязанность сертифицировать гидов должна вступить в силу с 1 июня 2026 года. За нарушение этого правила предусмотрены определенные санкции.



В частности, согласно поправкам к Закону Грузии «О туризме», деятельность горного гида, лыжного гида и альпиниста осуществляется только сертифицированным физическим лицом, имеющим соответствующее разрешение. Кроме того, его сертификация осуществляется органом по сертификации персонала, уполномоченным Национальным управлением туризма Грузии.



Что касается санкций, то осуществление деятельности горного гида, лыжного гида или альпиниста лицом, не имеющим сертификата от органа по сертификации персонала, имеющего соответствующее разрешение, повлечет за собой штраф в размере 1000 GEL; а отсутствие обязательного полиса страхования профессиональной ответственности – штраф в размере 500 GEL.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





