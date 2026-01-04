|
Тбилиси занимает 171-е место из 340 городов в индексе загруженности дорог
04.01.2026 13:41
Тбилиси занимает 171-е место из 340 городов в индексе загруженности дорог - это данные обновленного рейтинга исследовательской организации Numbeo за 2026 год.
Согласно этим данным, Тбилиси более загружен, чем Москва, Баку и Анкара. Кроме того, самое свободное движение в этом регионе наблюдается в столице Армении.
В частности, данные по соседним с Грузией странам выглядят следующим образом:
Россия (Москва) - 28-е место;
Азербайджан (Баку) - 143-е место;
Турция (Анкара) - 146-е место;
Грузия (Тбилиси) - 171-е место;
Армения (Ереван) - 273-е место.
Стоит отметить, что среди 340 городов мира самые загруженные дороги находятся в Лаосе (Нигерия), а наименее загруженные - в Тарту (Эстония).
Пять городов с самыми загруженными дорогами:
Лагос, Нигерия;
Сан-Хосе, Коста-Рика;
Лос-Анджелес, Калифорния, США;
Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты;
Коломбо, Шри-Ланка.
Пять городов с самыми рагруженными дорогами:
Тарту, Эстония;
Виллах, Австрия;
Пльзень, Чехия;
Сплит, Хорватия;
Баня-Лука, Босния и Герцеговина.
Индекс загруженности является комплексным показателем и рассчитывается с учетом следующих факторов: время в пути, степень неудовлетворенности, выбросы CO2 и эффективность/неэффективность всей транспортной системы.
