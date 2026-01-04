Тбилиси занимает 171-е место из 340 городов в индексе загруженности дорог

04.01.2026 13:41





Тбилиси занимает 171-е место из 340 городов в индексе загруженности дорог - это данные обновленного рейтинга исследовательской организации Numbeo за 2026 год.



Согласно этим данным, Тбилиси более загружен, чем Москва, Баку и Анкара. Кроме того, самое свободное движение в этом регионе наблюдается в столице Армении.



В частности, данные по соседним с Грузией странам выглядят следующим образом:



Россия (Москва) - 28-е место;

Азербайджан (Баку) - 143-е место;

Турция (Анкара) - 146-е место;

Грузия (Тбилиси) - 171-е место;

Армения (Ереван) - 273-е место.



Стоит отметить, что среди 340 городов мира самые загруженные дороги находятся в Лаосе (Нигерия), а наименее загруженные - в Тарту (Эстония).



Пять городов с самыми загруженными дорогами:



Лагос, Нигерия;

Сан-Хосе, Коста-Рика;

Лос-Анджелес, Калифорния, США;

Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты;

Коломбо, Шри-Ланка.



Пять городов с самыми рагруженными дорогами:



Тарту, Эстония;

Виллах, Австрия;

Пльзень, Чехия;

Сплит, Хорватия;

Баня-Лука, Босния и Герцеговина.



Индекс загруженности является комплексным показателем и рассчитывается с учетом следующих факторов: время в пути, степень неудовлетворенности, выбросы CO2 и эффективность/неэффективность всей транспортной системы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





