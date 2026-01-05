В Грузии более 36 тысяч человек официально признаны зависимыми от азартных игр

05.01.2026 00:47





По данным Службы доходов Министерства финансов Грузии, 36 115 человек зарегистрированы в стране как зависимые от азартных игр. Из них 62 человека были внесены в реестр по решению суда, остальные ограничили себя добровольно, по собственной инициативе.



В организации «Матери против азартных игр» заявляют, что цель властей не должна ограничиваться лишь принятием закона и расширением так называемого «чёрного списка». По их словам, ключевым вопросом остается эффективная работа механизмов исполнения закона.



В организации также отмечают, что несмотря на прямой законодательный запрет на участие несовершеннолетних в азартных играх, такие случаи продолжают фиксироваться. При этом государство не раскрывает, сколько именно несовершеннолетних включено в специальную базу.



Представители организации подчёркивают, что масштабы игорного бизнеса в Грузии колоссальны:



«Оборот игорного бизнеса в стране составляет 77 млрд лари - это немыслимая цифра. Если разделить её на 3,5 млн человек, получается, что на каждого - и на ребёнка, и на взрослого, и на живого, и на умершего - приходятся ставки на миллионы.



Мы требуем от Национальной службы статистики и Службы доходов предоставить полную и отфильтрованную информацию: сколько граждан Грузии играет, сколько ставок делают иностранцы, сколько средств проиграно, сколько выплачено.



Фактически сейчас мы боремся за прозрачность механизмов исполнения закона. Если этого не будет, закон так и останется бумажной формальностью.



Хотим ли мы иметь игорный бизнес? Возможно, ради фискального эффекта и доходов бюджета. Но при этом недопустимо, чтобы с другой стороны в парламенте и правительстве существовали лоббисты, связанные с этим бизнесом. Это ни для кого не секрет. Пока у людей есть политический интерес в этой сфере, проблема решена не будет», - заявляет представитель организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





