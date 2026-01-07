НБГ: Общая инфляция начала нормализоваться

Согласно центральному прогнозу Национального банка Грузии, как и ожидалось, общая инфляция нормализуется, и, по состоянию на декабрь прошлого года, годовой уровень инфляции составил 4.0%, а, по сравнению с предыдущим уровнем, сократился на 0.2%, - указанное заявление сделала глава Департамента макроэкономики и статистики Тамта Сопромадзе.



По её словам, что самое важное, мерки долгосрочных инфляционных ожиданий ниже целевого показателя сравнительно ниже 3%.



«Например, базовая инфляция, исключающая из общей инфляции цены на продукты, энергоресурсы и сигареты, по состоянию на декабрь составляет около 1.6%. Также инфляция оказания услуг, которая лучше всех отражает долгосрочные инфляционные ожидания, по-прежнему ниже показателя в 3% и составляет 2.5%», - заявила Сопромадзе.



По ее же словам, Национальный банк публикует сценарии макроэкономических прогнозов, и центральный прогноз, являющийся главным ориентиром при принятии решений, согласно центральному сценарию, должен был начать поэтапную нормализацию с конца 2025 года.



«Согласно нашим ожидания, в 2026 году инфляция в среднем составит 3.5%», - отметила глава Департамента макроэкономики и статистики НБГ.





