Тендер по аэродромной зоне Батуми сорвался

08.01.2026 11:29





Тендер на определение максимально допустимой высоты препятствий в охранной зоне аэропорта Батуми, объявленный на сумму 623 356 лари, завершился безрезультатно.



Государственная компания «Сакаэронавигация» объявила повторный тендер, существенно снизив стартовую стоимость — до 523 367 лари.



Почему тендер провалился

В первом конкурсе участвовали две компании, однако обе были дисквалифицированы по технической документации:



airsight GmbH (Германия) — предложила услугу за 623 356 лари;



HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. (Турция) — указала цену 164 700, однако в евро, а не в лари, что являлось нарушением условий.



Тендерная комиссия указала, что исправление этой ошибки неизбежно привело бы к существенному изменению цены, поэтому запросить уточнение было невозможно.



Новый тендер

Повторный конкурс был объявлен 26 декабря 2025 года.

Прием заявок пройдет с 22 по 27 января 2026 года.

Оценочная стоимость закупки — 523 367 лари (без НДС), что эквивалентно 164 700 евро.



Согласно условиям, подрядчик должен завершить работы в течение 7 месяцев с момента подписания контракта.



Проект предусматривает:



модификацию существующих поверхностей ограничения препятствий (OLS),

разработку адаптированных OLS,

определение максимально допустимой высоты застройки в охранной зоне Батумского международного аэропорта.



В техническом задании отмечается, что из-за сложного рельефа, близости моря и односторонних взлетно-посадочных операций действующие ограничения существенно сдерживают городское развитие, особенно в зонах внутренней горизонтальной и конической поверхностей.



Исследование должно быть проведено в соответствии со стандартами ICAO и правилами, утвержденными приказом Агентства гражданской авиации Грузии от 30 сентября 2025 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





