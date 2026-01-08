|
Тендер по аэродромной зоне Батуми сорвался
08.01.2026 11:29
Тендер на определение максимально допустимой высоты препятствий в охранной зоне аэропорта Батуми, объявленный на сумму 623 356 лари, завершился безрезультатно.
Государственная компания «Сакаэронавигация» объявила повторный тендер, существенно снизив стартовую стоимость — до 523 367 лари.
Почему тендер провалился
В первом конкурсе участвовали две компании, однако обе были дисквалифицированы по технической документации:
airsight GmbH (Германия) — предложила услугу за 623 356 лари;
HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. (Турция) — указала цену 164 700, однако в евро, а не в лари, что являлось нарушением условий.
Тендерная комиссия указала, что исправление этой ошибки неизбежно привело бы к существенному изменению цены, поэтому запросить уточнение было невозможно.
Новый тендер
Повторный конкурс был объявлен 26 декабря 2025 года.
Прием заявок пройдет с 22 по 27 января 2026 года.
Оценочная стоимость закупки — 523 367 лари (без НДС), что эквивалентно 164 700 евро.
Согласно условиям, подрядчик должен завершить работы в течение 7 месяцев с момента подписания контракта.
Проект предусматривает:
модификацию существующих поверхностей ограничения препятствий (OLS),
разработку адаптированных OLS,
определение максимально допустимой высоты застройки в охранной зоне Батумского международного аэропорта.
В техническом задании отмечается, что из-за сложного рельефа, близости моря и односторонних взлетно-посадочных операций действующие ограничения существенно сдерживают городское развитие, особенно в зонах внутренней горизонтальной и конической поверхностей.
Исследование должно быть проведено в соответствии со стандартами ICAO и правилами, утвержденными приказом Агентства гражданской авиации Грузии от 30 сентября 2025 года.
