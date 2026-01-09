ООН прогнозирует замедленние роста экономики Грузии до 5,4% в 2026 году

Экономика Грузии остается одной из самых динамичных в регионе, однако рост продолжит будет постепенно замедляться. Об этом говорится в новом докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и перспективы 2026» (WESP 2026).



По оценке организации, в 2025 году экономика Грузии выросла на 7,5%, а в 2026 году рост составит около 5,4%. Это выше прогноза грузинского правительства, которое заложило в бюджет на 2026 год рост на уровне 5%.



Почему рост замедляется

Эксперты ООН объясняют: для стран Кавказа и Центральной Азии постепенно уменьшается эффект, связанный с использованием их в качестве перевалочных узлов для торговли Россией, который усилился после начала войны в Украине и санкций. Этот фактор раньше давал дополнительный импульс экономике, но сейчас его влияние ослабевает.



При этом в Грузии спад компенсируется сильным внутренним спросом за счет инфраструктурных проектов, активного строительства, туризма изначительного притока денежных переводов.



По данным ООН, денежные переводы по-прежнему составляют около 13-15% ВВП Грузии, что делает страну одной из наиболее зависимых от этого источника доходов в регионе.



Прогноз роста экономик стран региона в 2026 году:

Грузия – 5,4%

Армения – 4,8%

Казахстан – 4,6%

Турция – 3,9%

Азербайджан – 2,7%

Украина – 2,3%

Россия – около 1%

ООН отмечает, что регион в целом растет медленно из-за резкого замедления экономики России, на которую продолжают влиять санкции, нехватка рабочей силы и рост налогов.



Основные риски для Грузии

Несмотря на позитивные показатели, в докладе перечислены проблемы, которые могут ограничивать рост:



инфляционное давление, наблюдавшееся в регионе в 2025 году;

слабое развитие цифровой инфраструктуры и низкая производительность сельского хозяйства;

геополитические риски, связанные с войной в Украине и санкциями против России.

По мнению экспертов ООН, дальнейшее развитие экономики Грузии будет зависеть от того, насколько страна устойчива к внешним шокам и эффективности внутренних структурных реформ.



