ООН прогнозирует замедленние роста экономики Грузии до 5,4% в 2026 году
09.01.2026 16:33
Экономика Грузии остается одной из самых динамичных в регионе, однако рост продолжит будет постепенно замедляться. Об этом говорится в новом докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и перспективы 2026» (WESP 2026).
По оценке организации, в 2025 году экономика Грузии выросла на 7,5%, а в 2026 году рост составит около 5,4%. Это выше прогноза грузинского правительства, которое заложило в бюджет на 2026 год рост на уровне 5%.
Почему рост замедляется
Эксперты ООН объясняют: для стран Кавказа и Центральной Азии постепенно уменьшается эффект, связанный с использованием их в качестве перевалочных узлов для торговли Россией, который усилился после начала войны в Украине и санкций. Этот фактор раньше давал дополнительный импульс экономике, но сейчас его влияние ослабевает.
При этом в Грузии спад компенсируется сильным внутренним спросом за счет инфраструктурных проектов, активного строительства, туризма изначительного притока денежных переводов.
По данным ООН, денежные переводы по-прежнему составляют около 13-15% ВВП Грузии, что делает страну одной из наиболее зависимых от этого источника доходов в регионе.
Прогноз роста экономик стран региона в 2026 году:
Грузия – 5,4%
Армения – 4,8%
Казахстан – 4,6%
Турция – 3,9%
Азербайджан – 2,7%
Украина – 2,3%
Россия – около 1%
ООН отмечает, что регион в целом растет медленно из-за резкого замедления экономики России, на которую продолжают влиять санкции, нехватка рабочей силы и рост налогов.
Основные риски для Грузии
Несмотря на позитивные показатели, в докладе перечислены проблемы, которые могут ограничивать рост:
инфляционное давление, наблюдавшееся в регионе в 2025 году;
слабое развитие цифровой инфраструктуры и низкая производительность сельского хозяйства;
геополитические риски, связанные с войной в Украине и санкциями против России.
По мнению экспертов ООН, дальнейшее развитие экономики Грузии будет зависеть от того, насколько страна устойчива к внешним шокам и эффективности внутренних структурных реформ.
