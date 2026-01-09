НБГ: Основным источником денежных переводов в Грузию по-прежнему остаются страны Евросоюза и США

В ноябре объём денежных переводов, поступивших в Грузию, в годовом выражении вырос на 11,9% — до 298,4 млн долларов США, а объём средств, переведённых из Грузии, увеличился на 10,3% и составил 36,8 млн долларов США. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Национальным банком Грузии.



По данным центрального банка, ведущий вклад в рост внесли денежные переводы из стран Европейского союза, которые увеличились на 14,2% в годовом выражении. Переводы из США продолжили рост на 15,5%. Положительный вклад России в ноябре составил 3,3%.



«В ноябре основными источниками денежных переводов были страны ЕС с долей 45,5%, США — с долей 19,4% и Россия — с долей 12,9%. Среди стран ЕС особо выделяются высокая доля Италии (16,9%), Германии (9,2%) и Греции (8,3%)», — говорится в публикации Национального банка Грузии.





