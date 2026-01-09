Бюджет Тбилиси увеличивается на 17 миллионов лари

Бюджет Тбилиси увеличивается на 17 169 000 лари и составит 2 210 558 200 лари. Проект изменений в бюджет столицы был рассмотрен и поддержан городским собранием (сакребуло). Ранее бюджетные изменения на 2026 год обсуждались на совместном заседании комиссий Сакребуло.



По словам начальника городского финансового управления мэрии Тбилиси Гайоза Талаквадзе, одним из приоритетных направлений, на которые будет направлен увеличенный бюджет, являются инфраструктурные работы в государственных школах Тбилиси и обеспечение учеников транспортом.



Как отметил Талаквадзе, изменения в финансовый документ были внесены с учётом использования остатков средств на счетах бюджета муниципалитета Тбилиси по состоянию на 1 января 2026 года, а также прогнозируемых поступлений в текущем году. В частности, увеличивается объём целевого трансферта для реализации делегированных полномочий.



Также учитываются предложения по дополнительным потребностям и перераспределению средств Службы развития городской инфраструктуры и районных администраций. С учетом этого, ассигнования будут распределены по различным программам и подпрограммам.





