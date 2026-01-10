Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Издание The Buyer подводит итоги международного конкурса вин IWSC Грузия 2025


10.01.2026   15:59


Результаты Грузинского конкурса вин и спиртных напитков этого года наглядно демонстрируют, как быстро и далеко страна продвинулась за последние годы как в плане улучшения качества вина, так и в плане разнообразия и масштабов виноделия, говорится в статье влиятельного британского издания The Buyer, автором которой является винный обозреватель Санни Ходж, опубликованной Национальным винным агентством.

Как говорится в информации Национального агентства вина Грузии, Санни Ходж подвела итоги Международного конкурса вин и спиртных напитков IWSC Грузия 2025.

«Санни Ходж — одна из влиятельных британских специалистов по вину, который вместе с местными экспертами оценивал вина, участвовавшие в конкурсе. Он является основателем лондонских винных баров Diogenes the Dog и Aspen & Meursault. Его книга о науке виноделия — «Путеводитель циника по вину» — была опубликована в апреле 2025 года.

Грузия — это перекресток миров, она расположена между Европой и Азией, а ее кухня и винная культура сочетают в себе лучшие элементы традиций Старого и Нового Света», — говорится в статье.

Международный конкурс вин и спиртных напитков (IWSC) проводится в Грузии с 2022 года. Официальным партнером конкурса является винный фестиваль «Гурджаани», а спонсором — Национальное агентство вина.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна