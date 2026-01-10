|
Издание The Buyer подводит итоги международного конкурса вин IWSC Грузия 2025
10.01.2026 15:59
Результаты Грузинского конкурса вин и спиртных напитков этого года наглядно демонстрируют, как быстро и далеко страна продвинулась за последние годы как в плане улучшения качества вина, так и в плане разнообразия и масштабов виноделия, говорится в статье влиятельного британского издания The Buyer, автором которой является винный обозреватель Санни Ходж, опубликованной Национальным винным агентством.
Как говорится в информации Национального агентства вина Грузии, Санни Ходж подвела итоги Международного конкурса вин и спиртных напитков IWSC Грузия 2025.
«Санни Ходж — одна из влиятельных британских специалистов по вину, который вместе с местными экспертами оценивал вина, участвовавшие в конкурсе. Он является основателем лондонских винных баров Diogenes the Dog и Aspen & Meursault. Его книга о науке виноделия — «Путеводитель циника по вину» — была опубликована в апреле 2025 года.
Грузия — это перекресток миров, она расположена между Европой и Азией, а ее кухня и винная культура сочетают в себе лучшие элементы традиций Старого и Нового Света», — говорится в статье.
Международный конкурс вин и спиртных напитков (IWSC) проводится в Грузии с 2022 года. Официальным партнером конкурса является винный фестиваль «Гурджаани», а спонсором — Национальное агентство вина.
