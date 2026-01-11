В грузинских банках сократились депозиты в рублях и юанях

В грузинских банках сократились депозиты в рублях и юанях — об этом свидетельствуют статистические данные за ноябрь, представленные банками Национальному банку Грузии.



По текущим данным, общий объем банковских депозитов составляет 65,7 млрд лари. Из них 34,2 млрд лари, или 52%, номинированы в национальной валюте. На втором месте — депозиты в долларах США на сумму 24,8 млрд лари (37,7%), на третьем — депозиты в евро объемом 6,2 млрд лари (доля 9,5%). В фунтах стерлингов размещено 0,6% депозитов, что составляет 314 млн лари.



Согласно статистике, особенно резко сократились сбережения в рублях: если в ноябре 2024 года объем рублевых депозитов составлял 104 млн лари, то сейчас он снизился до 39,6 млн лари, что означает падение на 62%.



Что касается китайского юаня, в настоящее время в этой валюте размещены депозиты на сумму 16 млн лари, тогда как год назад объем юаневых сбережений достигал 25 млн лари.





