Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную ЧЕ 2006 по гандболу
11.01.2026 17:24
Монету для популяризации гандбола выпустили в Грузии. Она приурочена к участию сборной на Чемпионате Европы 2026 года.
Это второй раз, когда сборная пробилась на данный турнир — в первый раз это произошло в 2024 году.
В Национальном банке отметили, что в 2026 будет 70 лет с основания Федерации гандбола Грузии, которая и обратилась с просьбой выпуска монеты.
Интересно, что монету номиналом в 1 лари изготовили в Казахстане. Тираж — 3000, а цена — 200 лари. Продажи начнутся в 10 утра 12 января, в том числе на сайте Нацбанка.
