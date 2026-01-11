Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную ЧЕ 2006 по гандболу

Монету для популяризации гандбола выпустили в Грузии. Она приурочена к участию сборной на Чемпионате Европы 2026 года.



Это второй раз, когда сборная пробилась на данный турнир — в первый раз это произошло в 2024 году.



В Национальном банке отметили, что в 2026 будет 70 лет с основания Федерации гандбола Грузии, которая и обратилась с просьбой выпуска монеты.



Интересно, что монету номиналом в 1 лари изготовили в Казахстане. Тираж — 3000, а цена — 200 лари. Продажи начнутся в 10 утра 12 января, в том числе на сайте Нацбанка.





