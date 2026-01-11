Экспорт мандаринов из Грузии обвалился на 54%

По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе–ноябре 2025 года экспорт грузинских мандаринов сократился на 54% в годовом выражении.



Если за аналогичный период 2024 года на экспорт было поставлено мандаринов на 10,561 млн долларов, то в 2025 году этот показатель составил всего 4,862 млн долларов.



Примечательно, что в 2025 году около 75% всего экспорта грузинских мандаринов пришлось на Россию, что указывает на высокую зависимость отрасли от одного рынка.





