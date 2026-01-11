Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экспорт мандаринов из Грузии обвалился на 54%


11.01.2026   17:29


По данным Национальной службы статистики Грузии, в январе–ноябре 2025 года экспорт грузинских мандаринов сократился на 54% в годовом выражении.

Если за аналогичный период 2024 года на экспорт было поставлено мандаринов на 10,561 млн долларов, то в 2025 году этот показатель составил всего 4,862 млн долларов.

Примечательно, что в 2025 году около 75% всего экспорта грузинских мандаринов пришлось на Россию, что указывает на высокую зависимость отрасли от одного рынка.


