Резко сократились объемы депозитов в грузинских банках в рублях и юанях

В рублях объем депозитов на начало года 39,6 млн в пересчете на лари. Для сравнения, в ноябре 2024 года было 104 млн.



В юанях клиенты банков хранят эквивалент 16 млн лари. Год назад было 25 млн.



Всего общий объем банковских депозитов на данный момент 65,7 млрд лари, сообщает BM.ge. Из них 52% номинированы в национальной валюте. На втором месте депозиты в долларах США (24,8 млрд), на третьем - евро (6,2 млрд).





