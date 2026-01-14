Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Резко сократились объемы депозитов в грузинских банках в рублях и юанях


14.01.2026   15:44


В рублях объем депозитов на начало года 39,6 млн в пересчете на лари. Для сравнения, в ноябре 2024 года было 104 млн.

В юанях клиенты банков хранят эквивалент 16 млн лари. Год назад было 25 млн.

Всего общий объем банковских депозитов на данный момент 65,7 млрд лари, сообщает BM.ge. Из них 52% номинированы в национальной валюте. На втором месте депозиты в долларах США (24,8 млрд), на третьем - евро (6,2 млрд).


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна