|
|
|
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в этом году на 5,5%
15.01.2026 14:28
Согласно новому отчету под названием «Глобальные экономические перспективы 2026», грузинская экономика, наряду с другими странами Кавказа и Центральной Азии, сохраняет высокие темпы роста, однако по сравнению с 2025 годом ожидается некоторое замедление темпов роста под влиянием региональных и глобальных факторов.
По данным Всемирного банка, в 2025 году экономика Грузии выросла на 7%, а в 2026 году ожидается рост на 5,5%. Этот прогноз роста на 0,5 процентного пункта выше прогноза правительства Грузии, поскольку бюджет на 2026 год планируется с учетом роста на 5%.
Прогнозы Всемирного банка для стран региона на 2026 год следующие:
Грузия — рост на 5,5%
Армения — рост на 4,9%
Казахстан — рост на 4,5%
Турция — рост на 3,7%
Украина — рост на 2%
Азербайджан — рост на 1,8%
Россия — рост на 0,8%
В документе отмечается, что средний рост в Южном Кавказе в 2026 году составит 3,3%. В Азербайджане экономическая активность сдерживается низким ростом добычи углеводородов, чему препятствуют падение цен на нефть и жесткая фискальная политика. В Армении и Грузии, согласно документу, экономическая активность должна нормализоваться после высоких показателей предыдущих лет. Кроме того, Всемирный банк отмечает, что предварительное мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном в августе 2025 года, вероятно, укрепит стабильность и будет способствовать углублению региональной интеграции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна