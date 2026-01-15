Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в этом году на 5,5%

Согласно новому отчету под названием «Глобальные экономические перспективы 2026», грузинская экономика, наряду с другими странами Кавказа и Центральной Азии, сохраняет высокие темпы роста, однако по сравнению с 2025 годом ожидается некоторое замедление темпов роста под влиянием региональных и глобальных факторов.



По данным Всемирного банка, в 2025 году экономика Грузии выросла на 7%, а в 2026 году ожидается рост на 5,5%. Этот прогноз роста на 0,5 процентного пункта выше прогноза правительства Грузии, поскольку бюджет на 2026 год планируется с учетом роста на 5%.

Прогнозы Всемирного банка для стран региона на 2026 год следующие:



Грузия — рост на 5,5%

Армения — рост на 4,9%

Казахстан — рост на 4,5%

Турция — рост на 3,7%

Украина — рост на 2%

Азербайджан — рост на 1,8%

Россия — рост на 0,8%



В документе отмечается, что средний рост в Южном Кавказе в 2026 году составит 3,3%. В Азербайджане экономическая активность сдерживается низким ростом добычи углеводородов, чему препятствуют падение цен на нефть и жесткая фискальная политика. В Армении и Грузии, согласно документу, экономическая активность должна нормализоваться после высоких показателей предыдущих лет. Кроме того, Всемирный банк отмечает, что предварительное мирное соглашение, достигнутое между Арменией и Азербайджаном в августе 2025 года, вероятно, укрепит стабильность и будет способствовать углублению региональной интеграции.





