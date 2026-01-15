Прожиточный минимум для среднестатистического жителя Грузии определили в 250 лари

В декабре 2025 года в Грузии прожиточный минимум для «среднестатистического жителя» составил 250,9 лари – это на 20,4 лари больше, чем в декабре 2024-го, но на 4,5 лари меньше, чем в ноябре 2025-го. Это следует из данных Национальной службы статистики «Сакстат».



Для «трудоспособного мужчины» показатель немного больше – 283,3 лари, тогда как в ноябре он равнялся 288,4 лари, а год назад – 260,3 лари.



Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимальной продуктовой корзины, включающей нормируемое количество белков, жиров, углеводов и калорий, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности и физиологических человека. Для взрослого мужчины это 2300 килокалорий в день.



Он служит ориентиром при определении минимальной заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат.



По данным «Сакстата», в декабре 2025 года годовая инфляция составила 4%, при этом наибольшее влияние оказал рост цен на продукты питания – 8,8% в годовом выражении.



С 1 января 2026 года стандартные пенсии в Грузии составляют 370 лари, для граждан старше 70 лет – 495 лари, а пенсионеры в высокогорных населенных пунктах получают 444 лари и 594 лари соответственно.





