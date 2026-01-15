Минфин США зафиксировал вывод миллионов долларов из Ирана руководством страны

15.01.2026 16:04





Руководство теократического режима в Иране на фоне массовых протестов, охвативших все провинции исламской республики, стало тайно выводить из страны миллионы долларов, заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Сейчас мы видим, как крысы покидают корабль. Мы видим, как миллионы, десятки миллионов долларов переводятся из страны контрабандой иранским руководством, мы видим, как эти деньги поступают в банки и финансовые учреждения по всему миру», — сообщил он в интервью Newsmax.



Американский Минфин отслеживает эти операции, включая переводы через обычную банковскую систему и через цифровые активы, подчеркнул Бессент. «Мы будем отслеживать эти активы, и они не смогут их удержать», — заявил министр.



Он также отметил, что Вашингтон воздействует на режим аятолл, который, по оценкам, уже убил от нескольких сотен до нескольких тысяч протестующих в ходе подавления выступлений, посредством «максимального давления на экспорт иранской нефти». Это должно перекрыть источники финансирования режима, сказал Бессент.



«И то, что мы наблюдали в прошлом месяце, — это полный финансовый крах режима. Мы видим, как банки разоряются. Мы видим инфляцию. Мы видим нехватку твердой валюты», — заявил глава американского казначейства.



28 декабря 2025 года в Иране начались самые массовые со времен Исламской революции 1979 года протесты. Поводом для выступлений стали экономические проблемы: скачок инфляции и падение курса местной валюты. По данным правозащитников, в ходе протестных акций по всему Ирану погибли более 2500 человек. Некоторые источники заявляют о более чем 20 тысячах жертв — как демонстрантов, так и силовиков. В стране на фоне восстания уже неделю отсутствует интернет.



Ранее The Times со ссылкой на данные разведки сообщала, что аятолла Ирана Али Хаменеи разработал план эвакуации на случай, если властям не удастся подавить протесты. Предполагается, что за ним последуют 20 человек из ближайшего окружения, включая помощников и членов семьи. Экс-сотрудник израильской разведки Бени Сабти сказал газете, что бежать Хаменеи планирует в Москву.



План побега Хаменеи из Тегерана включает в себя «сбор активов, недвижимости за границей и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда». Аятолла владеет обширной сетью активов, которая по состоянию на 2013 год оценивалась в $95 млрд.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





