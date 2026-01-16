Национальная администрация туризма - В 2025 году Грузия приняла рекордное количество туристов — 5,5 млн

«В 2025 году в Грузии был зафиксирован рекордный показатель туристических визитов — исторический максимум в 5 521 866 визитов, что на 8,4% больше по сравнению с 2024 годом», — сообщает Национальная администрация туризма.



По данным ведомства, в прошлом году в Грузию было совершено 7 803 239 визитов международных путешественников, что на 5,9% превышает показатель 2024 года.



В 2025 году также был зафиксирован рекордный уровень визитов из стран Европейского союза и Великобритании — 499 890 визитов, что на 14% больше по сравнению с 2024 годом.



«Следует отметить, что в прошлом году рекордно высокие показатели визитов были зафиксированы из Великобритании (+39,1%; +12 646 визитов), Греции (+28,2%; +7 765 визитов), Франции (+17,4%; +4 917 визитов), Италии (+39,4%; +7 840 визитов) и Испании (+48,6%; +7 167 визитов).



Помимо стран ЕС и Великобритании, рост отмечается и на других целевых туристических рынках. В 2025 году из стран Персидского залива было зафиксировано 145 513 визитов (рост +3,4%; +4 774 визита), при этом особенно высокий рост визитов наблюдался из Саудовской Аравии (+9,1%; +8 042 визита).



В 2025 году значительный рост визитов также был зафиксирован из следующих стран: Израиль (+91 444 визита; +29,4%), Азербайджан (+72 793 визита; +33,2%), Китай (+39 312 визитов; +44,4%).



Особенно выделялся четвёртый квартал 2025 года по количеству международных туристических визитов. В период с сентября по декабрь прошлого года был зафиксирован рекордный рост международных туристических визитов — исторический максимум составил 1 214 772 визита, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Что касается визитов международных путешественников, то в период с сентября по декабрь прошлого года в Грузии было зафиксировано 1 693 484 визита, что на 7,6% больше по сравнению с четвёртым кварталом 2024 года», — говорится в информации Национальной администрации туризма.





