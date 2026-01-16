|
В декабре 2025 года в Грузию поступило $337,95 млн денежных переводов
16.01.2026 15:59
В декабре 2025 года в Грузию поступило $337,95 млн денежных переводов, следует из отчета Нацбанка Грузии.
По сравнению с декабрем 2024 года показатель увеличился на 18,4%.
Одновременно в декабре 2025 года из Грузии за рубеж было переведено $40,8 млн (110,2 млн ₾), что на 17,5% больше, чем в декабре 2024 года.
Доля стран Европейского союза в общем объеме поступлений составила 45,18%, остальные 54,82% пришлись на другие государства.
Крупнейшим источником переводов остаются США — $63,71 млн (18,85%), далее следуют Италия — $58,67 млн (17,36%) и Россия — $43,47 млн (12,86%).
Топ-10 стран по объему денежных переводов:
США — $63,71 млн (18,85%)
Италия — $58,67 млн (17,36%)
Россия — $43,47 млн (12,86%)
Германия — $30,02 млн (8,88%)
Греция — $27,54 млн (8,15%)
Израиль — $26,92 млн (7,97%)
Турция — $11,68 млн (3,45%)
Испания — $8,97 млн (2,65%)
Казахстан — $7,63 млн (2,26%)
Франция — $6,69 млн (1,98%)
