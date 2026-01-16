Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузию не пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе


16.01.2026   21:41


Уже второй год Грузию некому представлять на экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Пресс-служба администрации правительства Грузии сообщила, что ни премьер-министр Иракли Кобахидзе, ни какой-либо иной представитель грузинского правительства, не получил приглашение на форум, пишет Radio Tavisupleba.

Всемирный экономический форум ежегодно проходит в Швейцарии и привлекает внимание мировых СМИ. Среди участников — ведущие политические деятели и предприниматели. В этом году участвовать будут и Дональд Трамп.


