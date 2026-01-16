Грузию не пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе

16.01.2026 21:41





Уже второй год Грузию некому представлять на экономическом форуме в швейцарском Давосе.



Пресс-служба администрации правительства Грузии сообщила, что ни премьер-министр Иракли Кобахидзе, ни какой-либо иной представитель грузинского правительства, не получил приглашение на форум, пишет Radio Tavisupleba.



Всемирный экономический форум ежегодно проходит в Швейцарии и привлекает внимание мировых СМИ. Среди участников — ведущие политические деятели и предприниматели. В этом году участвовать будут и Дональд Трамп.





