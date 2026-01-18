Грузия намерена завершить строительство автодорог в рамках Среднего коридора в 2026 году

18.01.2026 16:59





Правительство Грузии в 2026 году намерено полностью завершить строительство дорог, соединяющих Азербайджан и Армению с Турцией, в рамках проекта Среднего коридора.



Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы.



Согласно планам правительства, указанным в бюджете на 2026 год, планируется полностью завершить строительство отрезков Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, ведущих к границам Армении и Азербайджана, и построить дорогу Батуми-Сарпи, ведущую к границе Турции.



"В результате осуществления этих проектов завершится строительство отрезков Среднего коридора, связывающих Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию", – говорится в документе.



Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.



Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.



Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.



Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.



Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





