Был ли проект аэропорта Вазиани обменен на инвестиции в размере 150 миллионов долларов? – оценка эксперта

19.01.2026 19:38





Лицензия на управление TAV Georgia, оператором международного аэропорта Тбилиси, продлена до 2031 года. Согласно соглашению, компания инвестирует 150 миллионов долларов в развитие инфраструктуры аэропорта.



Авиационный эксперт Иасе Зауташвили прокомментировал это решение, заявив, что этот шаг ставит под сомнение перспективу строительства нового аэропорта в Вазиани.



По его мнению, модернизация существующего аэропорта — это длительный процесс, и инвестору нелогично вкладывать средства в его развитие, если его будущее неопределенно в свете проекта аэропорта Вазиани. Иасе Зауташвили считает, что проект аэропорта в Вазиани, скорее всего, не будет реализован.



«На мой взгляд, было бы важно, чтобы перед тем, как говорить о продлении контракта с компанией, была проведена оценка, по крайней мере, их многолетней деятельности в нашей стране: Насколько удовлетворены или неудовлетворены общественность, сам сектор, насколько построенные ими терминалы соответствуют современным стандартам, какие услуги они предоставляют авиакомпаниям, будь то в терминале, на взлетно-посадочной полосе или в других местах, и так далее.



Было принято решение продлить их контракт на 5 лет. Важно, что одним из условий продления контракта, по их собственным словам, будет инвестирование до 150 миллионов долларов, что включает расширение терминала, модернизацию платформы, внутренних услуг и процессов, развитие и увеличение пассажиропотока.



Что само по себе отвечает на вопрос, будет ли у нас новый аэропорт в ближайшем будущем, и ответ, вероятно, будет отрицательным. На мой взгляд, нового аэропорта в Вазиани не будет, потому что его модернизация не займет всего месяц или два, а когда инвестор вкладывает 150 миллионов долларов в вашу страну, речь не может идти о том, что через 3-4 года ему придется покинуть этот аэропорт. Кроме того, в 15 километрах от него строится новый современный аэропорт, и его судьба пока не определена. - Будет ли он вообще участвовать в строительстве и модернизации аэропорта Вазиани?», - говорит авиационный эксперт Иасе Зауташвили.







