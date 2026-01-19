|
Транзит газа через Грузию в 2025 году вырос до 25,165 млрд кубометров
19.01.2026 20:00
Транзит газа через грузинский коридор немного увеличился. Согласно официальным данным Нефтегазовой корпорации, в 2025 году через Грузию прошло 25,165 млрд кубометров газа, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 25,118 млрд кубометров.
Транзит природного газа через Грузию:
2025 год — 25,165 млрд кубометров
2024 год — 25,118 млрд кубометров
Источник: Нефтегазовая корпорация
Статистика корпорации показывает, что в прошлом году объем газа, транспортированного по Южно-Кавказскому газопроводу, увеличился на 103 млн кубометров. По этому газопроводу было транспортировано 22,933 млрд кубометров природного газа. Стоит отметить, что транзит газа по этому трубопроводу с 2020 года удвоился с 11,1 млрд до 22,9 млрд кубометров.
Что касается магистрального газопровода «Север-Юг», то через него было транспортировано 2,229 млрд кубометров газа, что немного меньше, чем в 2024 году.
Как известно, по магистральному газопроводу «Южный Кавказ» (газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум) газ, добываемый на месторождении Шах-Дениз, транзитируется из Азербайджана в Турцию, а затем в Европу.
Между тем, магистральный газопровод «Север-Юг» обеспечивает транзит российского газа в Армению. Грузинский участок газопровода «Север-Юг» имеет протяженность 234 км и проектную мощность 12 млрд кубометров в год.
