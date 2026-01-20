Объявлен международный тендер на проектирование 40-километровой дороги до границы с Азербайджаном

20.01.2026 18:40





Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии объявил тендер для подготовки детального проекта строительство участка Цнори–Лагодехи международной трассы Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи протяженностью 40 км.



Согласно тендерной документации, проектный участок начинается в городе Цнори, следует по дороге международного значения Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи и обходит села Чадуниани, Вардисубани, Чадуниани, Вардисубани, Цоднискари, Ганатлеба и город Лагодехи. Дорога заканчивается в селе Матсими Лагодехского района на государственной границе с Азербайджанской Республикой.



Общая протяженность участка составляет 40,4 км, он будет представлять собой двухполосную дорогу. Проект будет разделен на два участка и будет включать: участок Цнори–Лагодехи протяженностью 30,9 км и объездную дорогу Лагодехи протяженностью 9,5 км.



Объем консультационных услуг включает подготовку подробной проектной документации для строительства участка Цнори–Лагодехи и предоставление соответствующих услуг по надзору за проектированием. Срок подготовки проектной документации составляет 18 месяцев. Согласно документации, будут рассматриваться только инжинерные компании, которые предложат лучшую цену; с точки зрения опыта, от руководителя проекта будет требоваться не менее 15 лет опыта в области международного дорожного проектирования, а инженеры-дорожники и инженеры-мостостроители проекта также должны иметь аналогичный опыт.



Консультант должен успешно выполнить как минимум два (2) контракта, каждый из которых должен быть на сумму не менее 2 000 000 долларов США, в период с 2015 года по дату окончания приема заявок о заинтересованности. Эти контракты должны включать подготовку подробной проектной документации для строительства автомагистрали/скоростной автодороги», — говорится в описании тендера.



Заинтересованные стороны должны подать свои тендерные предложения не позднее 18:00 17 февраля 2026 года.



На данный момент уже открыт 35-километровый участок автомагистрали Кахети, стоимостью 527 млн лари, а в 2026 году планируется открыть дополнительный 17-километровый участок Сагареджо-Бадиаури стоимостью 277 млн лари. Также в этом году планируется объявить тендер на строительство 32-километрового участка Бадиаури-Бакурцихе, стоимость которого оценивается в 576 млн лари.





После строительства 40-километровой дороги Цнори-Лагодехи Грузия будет иметь полностью модернизированную дорогу от границы с Азербайджаном до Тбилиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





