В 2025 году потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3%

В 2025 году потребление электроэнергии в Грузии увеличилось на 3% до 14,9 млрд кВтч. В отличие от потребления, производство электроэнергии в прошлом году сократилось. В целом электроэнергетическая система страны произвела около 13,8 млрд кВтч, что почти на 3% меньше, чем в 2024 году.



В прошлом году тепловые электростанции произвели примерно 2,8 млрд кВт·ч электроэнергии, а гидроэлектростанции — 11 млрд кВт·ч.



По сравнению с 2024 годом выработка гидроэлектростанций, которые являются основным источником электроснабжения Грузии, снизилась на 3%. К энергосистеме Грузии также подключены небольшие ветровые и солнечные электростанции.



В 2025 году выработка единственной ветровой электростанции составила 79 млн кВтч, а выработка недавно добавленной солнечной электростанции — 4,57 млн кВтч. Стоит отметить, что ветряная электростанция Картли имеет небольшую мощность в 21 мегаватт, и ее доля в энергетической системе обычно невелика. Средняя выработка ветровой электростанции составляет 80 млн кВтч в год. Солнечные электростанции были добавлены в систему в августе прошлого года.





