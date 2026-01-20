В 2025 году 1 258 006 человек в Грузии получили заработную плату на общую сумму 32,8 млрд лари

В 2025 году в Грузии было выплачено 32,8 млрд лари в виде заработной платы — об этом свидетельствуют статистические данные Налоговой службы. Эта сумма была выплачена 1 258 006 лицам, включая как граждан Грузии, так и иностранных граждан, работающих в Грузии.



Общая сумма заработной платы в 2025 году увеличилась на 3,7 млрд лари, или на 13%. Что касается числа получателей заработной платы, то оно увеличилось всего на 4398 человек, или на 0,4%.



Низкий рост числа наемных работников может быть связан с эмиграцией российских граждан из Грузии, поскольку тысячи иммигрантов покинули страну, и, как следствие, их доля в общей занятости снизилась. Однако в результате этого уровень занятости местных граждан вырос.



Кроме того, в сумму заработной платы в размере 32,8 млрд лари, полученной в стране, не включены различные категории доходов, которые не регистрируются в Налоговой службе. Например, доходы репетиторов, незарегистрированные доходы людей, занимающихся ремонтом жилья, а также доходы тысяч людей, занятых в сфере электронной доставки еды или такси.



Из общего дохода в размере 32,8 млрд лари 6,6 млрд лари было направлено в бюджет в качестве подоходного налога.





