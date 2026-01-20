В 2025 году экспорт автомобилей вырос до рекордных $2,8 млрд

В течение 2025 года было реэкспортировано 111,6 тысяч автомобилей, что на 16% больше, чем в предыдущем году, — об этом говорится в подробном отчете о внешней торговле, опубликованном сегодня Государственной службой статистики Грузии.



Кыргызстан по-прежнему занимает первое место по экспорту автомобилей: в прошлом году было реэкспортировано 41 000 автомобилей на сумму 1,4 миллиарда долларов, что представляет собой 19-процентный рост экспорта автомобилей в эту страну. В результате Кыргызстан стал основным экспортным рынком Грузии на 2025 год.



Бум экспорта автомобилей из Грузии в Кыргызстан в основном связан с тем, что Кыргызстан сам не подпадает под международные санкции, введенные против России, а экспорт автомобилей из Кыргызстана в Россию разрешен. Следовательно, киргизские дилеры покупают автомобили в Грузии, а затем перепродают их. Это подтверждается данными самого Киргизского бюро статистики, согласно которым импорт автомобилей в Киргизию из Грузии минимален. Следовательно, автомобили, купленные кыргызскими дилерами в Грузии, на самом деле никогда не поступают в Кыргызстан, а продаются в третьей стране. Это также упрощается тем, что автомобили, отправленные в Кыргызстан с севера Грузии оставляются на границе в Казбеги, а после пересечения границы отправляются прямо в Россию, где их кыргызские владельцы могут продать их. На сегодняшний день Кыргызское бюро статистики не опубликовало полных данных за 2025 год, но по состоянию на октябрь 1,3 млрд долларов экспортированных автомобилей только 24 млн долларов поступили в сам Кыргызстан. Кроме того, средняя цена экспорта автомобилей в Кыргызстан также высока и достигает 34,9 тыс. долларов.



За ними по экспорту автомобилей следуют Казахстан с 785 млн долларов и Азербайджан с 213 млн долларов.





