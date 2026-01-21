Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Доходы от штрафов за нарушение ПДД в Грузии в 2025 году выросли на 27%


21.01.2026   15:21


В 2025 году государство собрало 277 миллионов лари в виде доходов от штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в отчете, опубликованном Казначейством Министерства финансов.

Согласно документу, из выписанных штрафов 110,9 млн лари поступили в бюджет центрального правительства, а 166,1 млн лари — в бюджеты органов местного самоуправления.

Для сравнения: сумма штрафов, выписанных за нарушения правил дорожного движения в 2024 году, составила 218 млн лари, таким образом, доходы от штрафов в этой сфере в этом году выросли на 27%, Т.е. увеличились на 59 млн лари.


