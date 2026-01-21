|
В IV квартале 2025 года Грузия получила от туризма $1,05 млрд
21.01.2026 21:30
В IV квартале 2025 года Грузия получила от туризма $1,05 млрд. Это на 9,2% больше, чем в 2024-м, всего же за год страна заработала $4,69 млрд, что выше демонстрирует рост на 6%.
Доля стран ЕС в доходах от международного туризма в IV квартале составила $145,2 млн или 14% от общего объёма — это на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Согласно статистике, высокие темпы роста отмечаются от туристов из Израиля и Азербайджана, которые увеличились на 37% и 31,6% соответственно.
Напротив, россияне стали тратить меньше: в IV квартале их расходы сократились на 24%, а за весь год — на 18%.
Доходы от туризма по странам (IV квартал 2025 года):
Израиль — $156,1 млн
Турция — $151,7 млн
Страны ЕС — $145,2 млн
Россия — $133,7 млн
Азербайджан — $54,3 млн
Украина — $43,2 млн
Армения — $42,2 млн
Иран — $24,8 млн
Беларусь — $17 млн
Саудовская Аравия — $16,6 млн
Другие страны — $267,5 млн
