В IV квартале 2025 года Грузия получила от туризма $1,05 млрд. Это на 9,2% больше, чем в 2024-м, всего же за год страна заработала $4,69 млрд, что выше демонстрирует рост на 6%.



Доля стран ЕС в доходах от международного туризма в IV квартале составила $145,2 млн или 14% от общего объёма — это на 26,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Согласно статистике, высокие темпы роста отмечаются от туристов из Израиля и Азербайджана, которые увеличились на 37% и 31,6% соответственно.



Напротив, россияне стали тратить меньше: в IV квартале их расходы сократились на 24%, а за весь год — на 18%.



Доходы от туризма по странам (IV квартал 2025 года):



Израиль — $156,1 млн

Турция — $151,7 млн

Страны ЕС — $145,2 млн

Россия — $133,7 млн

Азербайджан — $54,3 млн

Украина — $43,2 млн

Армения — $42,2 млн

Иран — $24,8 млн

Беларусь — $17 млн

Саудовская Аравия — $16,6 млн

Другие страны — $267,5 млн





