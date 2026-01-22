Проезд в муниципальных автобусах Батуми подорожает

В Батуми планируется повышение стоимости проезда в муниципальных автобусах. Соответствующий проект постановления уже подготовлен и внесён на рассмотрение Сакребуло Батуми, где большинство представляет партия «Грузинская мечта».



Согласно документу, тариф на проезд в муниципальных автобусах категории M3 будет установлен в размере 0,70 лари.



В пояснительной записке указано, что необходимость пересмотра тарифа связана с обновлением муниципального автопарка, а также с ростом эксплуатационных расходов, включая подорожание топлива и технического обслуживания.



Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Сакребуло. В настоящее время стоимость проезда в муниципальном транспорте Батуми составляет 30 тетри.





