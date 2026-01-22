Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Проезд в муниципальных автобусах Батуми подорожает


22.01.2026   11:12


В Батуми планируется повышение стоимости проезда в муниципальных автобусах. Соответствующий проект постановления уже подготовлен и внесён на рассмотрение Сакребуло Батуми, где большинство представляет партия «Грузинская мечта».

Согласно документу, тариф на проезд в муниципальных автобусах категории M3 будет установлен в размере 0,70 лари.

В пояснительной записке указано, что необходимость пересмотра тарифа связана с обновлением муниципального автопарка, а также с ростом эксплуатационных расходов, включая подорожание топлива и технического обслуживания.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Сакребуло. В настоящее время стоимость проезда в муниципальном транспорте Батуми составляет 30 тетри.


