Грузинский аналог DOGE отчитался об экономии 87 млн лари бюджетных средств

22.01.2026 18:57





Департамент эффективности правительства Грузии объявил о первых результатах своей работы. Ведомство, созданное весной прошлого года, сообщило, что благодаря нему государственный бюджет уже сэкономил более 87 млн лари.



Согласно отчету нового ведомства, департамент изучил десятки госзакупок на сотни миллионов лари, проанализировал проекты министерств и муниципалитетов, выявил необоснованные расходы, пересчитал сметы строительных работ и установил рекомендательные рыночные стоимости материалов и оплаты труда. В результате:



проверка 328 запросов на госзакупки общей стоимостью почти 559 млн лари принесла прямую экономию 14,5 млн лари;

консультации департамента с госорганами добавили еще 5,3 млн лари;

корректировки в госпрограммах и крупных закупках на 114,8 млн лари сэкономили 67,4 млн.

Кроме того, департамент разработал электронный модуль для исследования рынка (MRS), который делает процесс подготовки закупок прозрачнее: все участники рынка могут подать свои предложения и увидеть условия конкуренции, а госучреждения заранее знают реальную стоимость материалов и работ.



С 2026 года при поддержке департамента заработает Центральный закупочный орган, который будет контролировать госзакупки как минимум на 2 млрд лари в год – чтобы деньги расходовались эффективно, а контракты выполнялись качественно.



Департамент эффективности – аналог DOGE (Department of Government Efficiency), созданного в США Илоном Маском после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Грузинский департамент возглавляет Гурам Думбадзе – бывший глава внутреннего аудита администрации правительства.



Премьер Ираклий Кобахидзе неоднократно отмечал работу департамента, говоря об усилиях своего правительства по борьбе с коррупцией. Одновременно он намекал нна неэффективность кабинета своего предшественника Ираклия Гарибашвили, недавно осужденного на пять лет тюрьмы за легализацию незаконных доходов.





