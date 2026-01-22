Правительство Грузии поручило госзакупки новому органу

22.01.2026 18:57





С 2026 года в Грузии закупки определенных государственных товаров и услуг начнет осуществлять новый профильный орган.



Центральный закупочный орган разработал правительственный департамент эффективности – это аналог DOGE (Department of Government Efficiency), созданного в США Илоном Маском после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Грузинский департамент запустили весной 2025 года.



В департаменте заявили, что новое ведомство будет содействовать «прозрачному и рациональному расходованию государственных средств, а также своевременному и эффективному реагированию на потребности».



Ориентировочная стоимость закупок, которое проведет ведомство, составляет 2 млрд лари (около $745 млн).



В правительстве подчеркивают, что создание ведомства также продиктовано обязательствами страны по соглашению об ассоциации с Евросоюзом.





