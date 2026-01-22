В прошлом году доходы от туризма во всем мире достигли рекордных 2,2 триллиона долларов США — UN Tourism

По предварительным оценкам Всемирной туристской организации ООН, доходы от международного туризма в 2025 году составили 1,9 трлн долларов, а общая экспортная выручка от туризма (доходы + пассажирские перевозки) оценивается в 2,2 трлн долларов.



По данным организации, значительный рост доходов зафиксирован в Марокко (+19%), Республике Корея (+18%), Египте (+17%), Японии (+14%) и других странах. Доходы также выросли у мировых лидеров: Великобритании и Франции (+9%), Испании (+7%) и Турции (+6%).



По расходам активны крупные рынки: США (+8%), Франция (+4%), Испания (+16%) и Южная Корея (+10%).



Согласно барометру, в 2025 году число международных туристов выросло на 4% до 1,52 млрд, что почти на 60 млн больше, чем в 2024 году.



По данным организации, эти цифры свидетельствуют о возвращении к допандемическим тенденциям роста, когда среднегодовой рост в период с 2009 по 2019 год составлял 5%. Этот результат был обусловлен высоким спросом на путешествия, активностью на основных рынках и продолжающимся восстановлением Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2025 году международный туризм также будет поддерживаться увеличением авиаперевозок и смягчением визового режима.



Ожидается, что в 2026 году международный туризм вырастет на 3-4%. Однако неопределенность и продолжающаяся напряженность по-прежнему представляют риск для сектора. Согласно опросу, проведенному экспертной группой ООН по туризму, 58% респондентов прогнозируют улучшение результатов в 2026 году, 31% — сохранение на прежнем уровне, а 11% — ухудшение.



В качестве основных проблем называются экономические факторы, высокая стоимость путешествий и геополитические риски. Несмотря на снижение инфляции, цены на туристические услуги остаются высокими по историческим меркам.





