Мировые товарные рынки: цены на зерно, сахар и какао демонстрируют устойчивое снижение

На товарных биржах отмечается тенденция к снижению цен на основные сельскохозяйственные товары. Согласно последним данным, стоимость сахара, какао, пшеницы и кукурузы значительно снизилась.



В частности, за последний год пшеница подешевела на 7,5%, кукуруза — на 12%, сахар — на 19%, а какао — на 62%.



По мнению аналитиков, это снижение обусловлено несколькими факторами, в том числе стабилизацией глобальных цепочек поставок и улучшением прогнозов урожая в некоторых странах-производителях.



Особого внимания заслуживает падение цен на какао и сахар. Это связано с тем, что, несмотря на рекордно высокие цены на эти продукты в течение последнего года, увеличение предложения и корректировка потребительского спроса способствовали снижению цен.



Что касается пшеницы и кукурузы, то падение цен в значительной степени связано с благоприятными погодными условиями в ведущих странах-экспортерах, что привело к избытку предложения на рынке.



Эксперты прогнозируют, что при стабильной геополитической ситуации тенденция к снижению цен на продовольственное сырье может сохраниться в ближайшие месяцы.





