Компания «Ада» оштрафована на 31 тыс. лари за нарушение прав потребителей в Грузии

ООО «Ада» было оштрафовано на 31 185 лари за невыполнение обязательств, наложенных Агентством по конкуренции и защите прав потребителей Грузии.



По данным Агентства, в данном случае четыре потребителя обратились в Агентство по поводу нарушения торговцем грузинского законодательства — предметом спора были различные виды технического оборудования и мебели.



В результате расследования агентство установило, что торговец не выполнил свои обязательства по устранению дефекта товара и не восстановил его в состоянии, согласованном в договоре. Кроме того, торговец проигнорировал право потребителя вернуть товар в течение 14 дней после заключения дистанционного договора без объяснения причин.



По словам потребителей, торговец не предпринял никаких действий для восстановления их нарушенных прав.



Расследование в отношении ООО «Ада» первоначально завершилось подписанием условного соглашения, в соответствии с которым трейдер был обязан внести изменения в свою внутреннюю политику и восстановить права тех клиентов, которые пострадали от прежней торговой политики, но поскольку торговец не выполнил свои обязательства, GCCA возобновило расследование возможного нарушения закона. ООО «Ада» не выполнило свои обязательства даже в ходе возобновленного разбирательства, в результате чего компания была оштрафована на 31 185 лари», — говорится в заявлении ведомства.





