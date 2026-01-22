Ассоциация розничной торговли Грузии подтверждает сотрудничество с антикоррупционными органами

22.01.2026 22:28





Ассоциация розничной торговли Грузии публикует заявление, которое bm.ge представляет без изменений:



Мы хотим уточнить, что сегодня, 22 января, Агентство по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности в соответствии с установленной законом процедурой и на основании соответствующего постановления обратилась к компаниям-членам ассоциации с просьбой предоставить определенные документы, в том числе контракты, первичные бухгалтерские документы и счета-фактуры.



Все компании-члены Ассоциации в полной мере и беспрепятственно сотрудничают со следственными органами. Соответствующие процедуры проводятся в спокойной обстановке, с полным соблюдением правовых норм и установленных процессуальных рамок.



Учитывая объем запрошенной документации, ее сбор, обработка и предоставление требуют дополнительного времени.



«В случае появления новой информации будет предоставлено дополнительное официальное объяснение для общественности», — говорится в заявлении.



Напомним, премьер-министр «Грузинской Мечты» Ираклий Кобахидзе в конце прошлого года объявил, что будет активно сотрудничать с дистрибьюторскими компаниями и супермаркетами. По его словам, цены на продукты питания в Грузии значительно выше по сравнению с европейскими странами, что вызвано высокими наценками дистрибьюторских компаний и розничных сетей. Кроме того, Кобахидзе поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование этого вопроса с целью выявления признаков уголовных преступлений со стороны участников рынка. Он также отметил, что в случае необходимости будут задействованы антимонопольные механизмы. Он обратился к парламенту с просьбой создать парламентскую комиссию для использования соответствующих парламентских рычагов для оценки данного вопроса.



Параллельно с этим была создана правительственная координационная комиссия по ценам на продовольственные товары, которую возглавит премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



20 января 2026 года в правительственной администрации состоялось первое заседание «Правительственной комиссии по ценам», на котором правительственная координационная комиссия под руководством Ираклия Кобахидзе разработала конкретный план действий. Министр экономики Мариам Квривишвили заявила, что запланирована активная работа с частным сектором. 21 января представители «Комиссии по ценам» встретились с представителями супермаркетов по поводу высоких цен на продукты. По итогам встречи Мариам Квиришвили отметила, что частный сектор разделяет видение правительства по снижению цен. По словам Ираклия Кобахидзе, встречи в таком формате будут продолжены как с дистрибьюторами, так и с местными производителями. Кроме того, правительственная координационная комиссия также будет работать над вопросами, связанными с ценами на лекарства и топливо. Результаты работы правительственной комиссии будут обнародованы до конца апреля.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





